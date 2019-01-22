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«Красная Поляна» стала центром игорного бизнеса России

«Красная Поляна» стала центром игорного бизнеса России

В игорной зоне «Красная Поляна» в Сочи 25-27 января пройдет ряд мероприятий, посвященных развитию игорного бизнеса в России.

Участниками мероприятия станут сотрудники «Русской планеты», ТАСС, ВГТРК, РИА Новости, Sports.ru, РБК, КоммерсантЪ, Эксперт, «Рейтинг Казино», «Банзай», «Аргументы и факты» и другие представители СМИ. В турнире примут участие главные редакторы и ведущие журналисты компаний.

Перед турниром каждый гость может посетить школу покера для того, чтобы научиться играть или освежить свои знания, а также провести ряд встреч и интервью с экспертами игорного бизнеса России.

Спикерами конференции станут топ-менеджеры компании «Домейн», а также специальный гость - Adam Pliska, CEO World Poker Tour.

Сегодня игорная зона «Красная Поляна», созданная 10 августа 2016 года распоряжением Правительства РФ, представлена тремя игорными заведениями: «Казино Сочи», зал игровых автоматов «Бонус», расположенные на всесезонном курорте «Горки Город» и новое казино «Бумеранг», открывшееся 4 января 2019 года на территории круглогодичного горного курорта «Роза Хутор».

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Теги:
Места: Россия
События: общество
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