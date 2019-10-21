У коучей появится профессиональный стандарт

У коучей появится профессиональный стандарт

delay-vibor.com

Москва прорабатывает профессиональный стандарт для работы коучей. Таким образом «бизнес-наставники» больше не смогут вести деятельность без лицензии и специального образования.

Депутаты обратились к министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину с предложением урегулировать сферу тренингов. Ведь из-за отсутствия стандартов в этой сфере нишу заняли непрофессионалы. Причем у них уже даже появилось народное название – «инфоцыгане».

Дикий сегмент коуч-рынка России использует серьезные рекламные технологии для продвижения своей деятельности. Однако их компетенция вызывает сомнения. Помимо 3 тыс. сертифицированных коучей, в России действует большое число нелицензированных специалистов, пишут «Известия».

Мировой объем рынка коучей превышает $2,4 млрд. Одним из самых известных тренеров является «оратор-вдохновитель» Тони Роббинс.

Ранее в России разработали профессиональный стандарт для специалистов по летной и технической эксплуатации беспилотников.

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