Костин отреагировал на расследование об Аскер-заде

Глава ВТБ Андрей Костин прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией о телеведущей Наиле Аскер-заде, сообщает «Русская служба Би-би-си».

«Я посмотрю, какие действия предпринять на этот счет. Какие-то действия предприму, наверное. Я подумаю еще. Понимаете, это его работа — бросать грязь и на этом наживать свой капитал. А зачем мне ему помогать? Понимаете, бессмысленно, когда человек хочет тебя оболгать и просто бросить грязь… Пускай, это его [Навального] работа. Я это не буду комментировать больше», — заявил он.

Речь идет о расследовании, выпущенном ФБК 2 декабря. В нем говорится о личной яхте и бизнес-джете общей стоимостью 8 млрд рублей, которые принадлежат ведущей ВГТРК Наиле Аскер-заде. СМИ неоднократно сообщали, что ведущую связывают с главой ВТБ связывают романтические отношения.

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