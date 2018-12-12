Космонавты изучили злополучную дыру в обшивке «Союза»

Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев нашли «дыру» в пристыкованном к МКС корабле «Союз МС-09» и взяли необходимые пробы. Контейнер с образцами обшивки «Роскосмос» передаст следствию.

Космонавты взяли пробы с внешней стороны отверствия и сделали соскобы материала. В дополнение они вырезали небольшой фрагмент противометеоритной защиты корабля, на которой могли остаться следы сверла. Кононенко и Прокопьев пробыли в открытом космосе около 8 часов.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что контейнер будет передан соответствующим органам по возвращении корабля на Землю 20 декабря. Он также допустил, что корабль мог быть просверлен на орбите, а не на Земле, пишет ТАСС. По словам Рогозина, «предварительно можно сказать только одно, что взяты необходимые пробы, которые дадут ответ на главный вопрос».

Микротрещина на «Союзе» была обнаружена в конце августа, когда космонавты установили падение давления на борту. Отверстие ликвидировали заплаткой из эпоксидной смолы. Позже появились версии, что «дыру» просверлили на Земле и закрыли пробкой из герметика. За два месяца работы корабля в космосе (с 8 июня) пробка высохла и была выдавлена разницей давления.