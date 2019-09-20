Космонавту отказали в повышении из-за связей с США

Космонавт Юрий Маленченко не станет первым заместителем начальника Центра подготовки космонавтов из-за американского гражданства его жены.

По словам службы безопасности корпорации, эта должность подразумевает допуск к конфиденциальной информации.

«Вопросу почти год. Пока он в том состоянии находится — не утвержден»,— заявил начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов РИА «Новости».

По данным агенства, Юрий Маленченко женился на гражданке США Екатерине Дмитриевой 16 лет назад. Это была первая в истории «свадьба в космосе». Невеста находилась в Центре управления полетами в Хьюстоне, а жених — в полете на Международной космической станции.