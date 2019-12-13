Космонавтам на МКС привезут коноплю

Американский космический корабль Dragon доставит образцы конопли на Международную космическую станцию.

Это произойдет в марте 2020 года. Растения будут использовать в научных целях. Ученые хотят подтвердить или опровергнуть гипотезу о мутации земной флоры в космосе. Цель исследования — изучение влияния космического излучения и отсутствия гравитации на гены конопли.

На орбиту отправят коноплю легального штамма каннабиса с низким содержанием тетрагидроканнабинола. Такие растения не имеют никакого психоактивного эффекта.

На МКС конопля пробудет месяц, после чего ее доставят на Землю, где будут наблюдать за изменением растений в космической теплице, сообщают «Известия».

Ранее на американском сегменте Международной космической станции вышли из строя все туалеты. Это привело к тому, что астронавтам приходилось пользоваться «памперсами».

Отмечается, что на МКС находятся туалеты, которые были сделаны в России, они расположены в российском модуле «Звезда» в исправном состоянии.

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