Российский космонавт Геннадий Падалка заявил, что основной угрозой для жителей Земли являются конфликты между людьми и странами.

Космонавт сообщил, что его часто спрашивают о том, как меняется облик Земли и какие катастрофы планетарного масштаба могут грозить планете. По его словам, многие думают, что это могут быть изменения климата или экологические катастрофы. Падалка отметил, что все космонавты знают, что «это ни первое, ни второе».

«Основная проблема — это конфликты между людьми, между странами на Земле», — подчеркнул космонавт, сообщает РИА Новости.

Тем временем, Москва крайне обеспокоена попытками милитаризации космоса и приближением НАТО к границам России, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности.

По его словам, ведущие страны сейчас продолжают активно совершенствовать вооружение, а «ракетно-ядерный клуб» пополняется новыми членами.

При всем этом, приводит заявление Путина ФБА «Экономика сегодня», военно-политическое руководство США рассматривает космос в качестве театра для военных действий.

Так, ранее лидеры стран Североатлантического альянса объявили космос фронтом для своих военных операций для обеспечения «безопасности» и решения всех проблем, однако пообещали не размещать там оружие.

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