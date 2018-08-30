На космическом корабле «Союз» произошла утечка воздуха
Глава «Роскосмоса» Дмитрия Рогозин сообщил об утечке воздуха на российском космическом корабле «Союз».
По его словам, на корабле обнаружена микротрещина.
Сведения получены от источника в США, связанного с управлением станцией, передает «Народные новости» со ссылкой на Interfax.
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