Космический распил «Восточного» обошелся в 10 млрд рублей

При строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области с 2014 года выявлено 17 тысяч нарушений. Сумма ущерба составила 10 млрд рублей. Об этом заявил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.

По его словам, в результате проверки более 1000 человек привлекли к ответственности, среди них есть должностные лица. Прокуратура выявила такие нарушения, как затягивание сроков строительства, хищения бюджетных средств, несоблюдение норм строительства.

Проверка проходила при участии Главной военной прокуратуры. Она обнаружила 78 нарушений и вернула в бюджет 23 млн рублей. Ответственность понесли 14 компаний и руководящих лиц.

Общий ущерб из-за преступлений составил 10 млрд рублей. Всего были осуждены 50 человек, приговоры вынесли в отношении 27 лиц, пишет ТАСС.

Представитель ведомства отметил, что за строительством второй очереди «Восточного» пристально следят.

Строительство космодрома началось в 2012 году. Площадь «Восточного» составляет около 700 кв. м. С 2019 года строительством второй очереди займется «Роскосмос». Он получил госконтракт стоимостью 38,8 млрд рублей на строительство площадки для запусков «Ангары».