Космические туристы смогут пить шампанское в невесомости
Во Франции изобрел бутылку шампанского, которая даст возможность космическим туристам пить игристое вино прямо в невесомости.
Емкость составляют две части: большой верхний резервуар, где находится игристый напиток, и специальный управляемый клапан внизу, который использует углекислый газ самого шампанского, чтобы извлечь немного игристого вина в виде пены.
Чтобы остановить пену, в горлышко вставлено алюминиевое кольцо, с помощью которого образовывается небольшая пенная сфера.
Автором разработки называют Октава де Голля, потомка Шарля де Голля, передает «Народные новости».
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