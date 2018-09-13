Космические туристы смогут пить шампанское в невесомости

Во Франции изобрел бутылку шампанского, которая даст возможность космическим туристам пить игристое вино прямо в невесомости.

Емкость составляют две части: большой верхний резервуар, где находится игристый напиток, и специальный управляемый клапан внизу, который использует углекислый газ самого шампанского, чтобы извлечь немного игристого вина в виде пены.

Чтобы остановить пену, в горлышко вставлено алюминиевое кольцо, с помощью которого образовывается небольшая пенная сфера.

Автором разработки называют Октава де Голля, потомка Шарля де Голля, передает «Народные новости».