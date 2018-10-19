«Космические» страховые компании приостановили прием заявок

Компании, предоставляющие услуги страхования космических рисков, прекратили оформление заявок после аварии с ракетой «Союз». Страховщики намерены дождаться результатов расследования инцидента.

Об этом рассказал президент Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков Павел Шутов. По его словам, оформление страховой защиты прекращено до выяснения причин случившегося и принятия мер по исключению повторений подобных событий.

Авария произошла 11 октября. Ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10», который должен был доставить на МКС новую миссию. Космонавты, в числе которых оказались россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, эвакуировались в спасательной капсуле.

До выяснения причин аварии приостановлены все пилотируемые полеты к МКС с космодрома «Байконур», пишет Агентство экономической информации «Прайм».

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