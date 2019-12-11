Косметички мужчин и женщин кишат бактериями
Британские ученые выяснили, что пудра, румяна и помада могут нанести серьезный вред здоровью.
Ученые исследовали содержимое косметичек мужчин и женщин и выяснили, что в 90% кремов и средств макияжа содержатся потенциально смертельные бактерии.
Так, девять из десяти косметических средств оказались заражены потенциально смертоносными микробами.
Всю вызывающую подозрения косметику и предметы гигиены советуют сразу выбрасывать вместе с их соседями по косметичке, сообщает «Пятый канал».
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