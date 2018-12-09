Коррупция в России выросла за год еще на 10%

Генеральная прокуратура РФ сообщила, что брать взятки в России в 2018 году стали почти на десять процентов чаще, чем в прошлом.

Только с января по октябрь зафиксировали 3171 случай получения взятки (статья 290 УК РФ), что значительно больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (2899 случаев). Рост составил 9,4%.

Чаще всего взятки брали в Москве и Ростовской области (182 и 170 соответственно), в топ-5 также попали Московская область (126 случаев), Челябинская область (100) и Краснодарский край (93 случая).

Число случаев дачи взятки (статья 291) с января по октябрь возросло до 2251, за аналогичный период 2017 года их было зарегистрировано 2037 - рост на 10,5%.

Лидерами стали Москва и Подмосковье (127 и 114), Краснодарский край (73 случая), отмечает РИА «Новости».

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