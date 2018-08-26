В Королеве девять часов тушат пожар в семиэтажном доме

Свыше 120 человек и 33 единицы техники задействованы в тушении пожара в семиэтажном доме в Королеве. Огонь не удается ликвидировать уже девять часов.

«Всего к тушению пожара привлекается 122 человека и 33 единицы техники», - рассказали ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.

Пожар, который длится девять часов, был локализован, однако открытое горение не ликвидировано. На помощь в тушении был привлечен вертолет Ка-32 МЧС России. Он совершил 10 сбросов воды массой 50 тонн.

Сейчас площадь возгорания составляет 300 кв. метров. Пострадавших в результате происшествия нет.

Информация о пожаре поступила в МЧС в 06:26. Ему присвоили второй, повышенный номер сложности. Из дома эвакуировали более 200 человек.