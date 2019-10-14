Корм для животных будут делать из просрочки

В ближайшее время из просроченных продуктов начнут делать корм для животных. Это следует из законопроекта, подготовленного Минпромторгом.

Согласно документу, около 700 тыс. тонн продуктов питания в крупных сетях не продаётся и отравляется на свалку. Поэтому ведомство предлагает отправить просрочку на переработку для дальнейшего использования.

Теперь дальнейшее решение будет принимать правительство. В письме ведомство отмечает, что для того, чтобы использовать второй раз просрочку, сначала продукт пройдет проверку на безопасность, пишут «Известия».

По словам экспертов, истечение срока годности пищевых продуктов не означает, что они «автоматически стали отходами. Их можно использовать в качестве сырья». Они ничего плохого не видят в том, чтобы из этого делать корма для животных или хотя бы удобрений.

Ранее Минпромторг предложил вернуть пиву, которое в 2011 году приравняли к алкогольному напитку, самостоятельный статус.