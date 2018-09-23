Корабли ВМС Украины приблизились к Керченскому мосту

Поисково-спасательный корабль «Донбасс» и буксир «Кореец» украинских ВМС зашли в Керчь-Еникальский канал и направляются к Керченскому мосту.

По данным «Интерфакса», корабли сопровождают российские суда.

«В 13:50 по Москве вошли в канал в сопровождении судов, часа через полтора будут в районе Керченского моста», - рассказал собеседник агентства.

По одним данным, корабли направляются к Керченскому мосту, по другим – они планируют войти в Азовское море, где Украина готовится создать военно-морскую базу.

В марте 2018 года украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» с 10 членами экипажа на борту.