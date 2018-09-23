Корабли ВМС Украины приблизились к Керченскому мосту
Поисково-спасательный корабль «Донбасс» и буксир «Кореец» украинских ВМС зашли в Керчь-Еникальский канал и направляются к Керченскому мосту.
По данным «Интерфакса», корабли сопровождают российские суда.
«В 13:50 по Москве вошли в канал в сопровождении судов, часа через полтора будут в районе Керченского моста», - рассказал собеседник агентства.
По одним данным, корабли направляются к Керченскому мосту, по другим – они планируют войти в Азовское море, где Украина готовится создать военно-морскую базу.
В марте 2018 года украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» с 10 членами экипажа на борту.
Следующая новость В столице прошел шестой Московский марафон
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии