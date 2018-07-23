Корабли НАТО зашли в порт Одессы

В порт Одессы зашли военные корабли, принадлежащие североатлантическому альянсу (НАТО), сообщили в пресс-службе Военно-морских сил Украины.

При этом цель визита натовских судов не раскрывается.

На прошлой неделе на Украине завершились морские учения Sea Breeze-2018, организованные вместе с США. В учениях были задействованы корабли Украины, Болгарии, США, и Турции, сообщает агентство Nation news.