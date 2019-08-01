49 кораблей и 10 тысяч русских военных «накрыли» Балтику «щитом»

С 1 августа начинаются учения ВМФ и ВКС России в Балтийском море под названием «Океанский щит». В них будут задействованы 49 кораблей и более 10 тыс. солдат.

Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов. Учения пройдут с 1 по 9 августа.

Военные будут отрабатывать навыки по управлению силами флота. Минобороны проверит на учениях готовность к защите национальных интересов, уточняет ТАСС.

Учения «Океанский щит» впервые прошли в 2018 году. Они были организованы в Средиземном море. На учениях отрабатывали стрельбы с кораблей, вертолетов и самолетов.