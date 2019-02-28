Корь расползлась по регионам России

Корь расползлась по регионам России

С начала 2019 года в России растет заболеваемость корью. Вспышки зафиксированы в Москве, Дагестане и Владимирской области, десятки случаев выявлены в других российских регионах.

Об этом сообщили в Минздраве. Точное число заболевших ведомство не называет. Причиной роста числа инфицированных считают отказ от вакцинации.

Большинство заболевших (55,4%) – дети, среди которых 90% не имеют прививок от кори, пишут «Известия».

Российские врачи предлагают изменить график прививок. Сейчас прививку от кори делают на втором году жизни, а ревакцинацию – в шесть лет. Кроме того, в России планируют внедрить трехвалентную вакцину от кори, паротита и краснухи для снижения количества инъекций.

Корь – вирусная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем или при прямом контакте. Она вызывает высокую температуру до 39 градусов и сыпь на теле.

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