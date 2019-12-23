В Копейске отравились девять воспитанников детсада

В городе Копейске в Челябинской области выясняют обстоятельства отравления детей в одном из дошкольных учреждений.

С острым отравлением госпитализированы девять детей. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются, сообщает «Рен ТВ».

В ноябре в школах города Кропоткина в Краснодарском крае зафиксировано массовое отравление учеников. С жалобами госпитализирован 41 человек.

По поручению губернатора, в Кропоткин были направлены медики специализированной клинической детской инфекционной больницы.

Читайте нас в мобильном приложении