В Копейске отравились девять воспитанников детсада
В городе Копейске в Челябинской области выясняют обстоятельства отравления детей в одном из дошкольных учреждений.
С острым отравлением госпитализированы девять детей. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются, сообщает «Рен ТВ».
В ноябре в школах города Кропоткина в Краснодарском крае зафиксировано массовое отравление учеников. С жалобами госпитализирован 41 человек.
По поручению губернатора, в Кропоткин были направлены медики специализированной клинической детской инфекционной больницы.
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