Концерт Пласидо Доминго отменили из-за обвинений в домогательствах

Опера Сан-Франциско отменила запланированный на 6 октября концерт маэстро Пласидо Доминго после того, как в прессе появились обвинения против него в сексуальных домогательствах.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало свидетельства восьми певиц и одной танцовщицы, которые рассказали, как испанский оперный певец якобы приставал к ним в разное время, начиная с 1980-х годов.

"Хотя предполагаемые инциденты произошли не в Опере Сан-Франциско, компания не может допустить артиста на сцену дома оперы военного мемориала", ― говорится в официальном сообщении театра. Зрителям уже купившим билеты на выступление Пласидо Доминго предложено переоформить их на другое мероприятие, получить обратно деньги или пожертвовать их опере.

Между тем, администрация Оперы Лос-Анджелеса, с которой певец сотрудничает на протяжении 30 лет, пообещала привлечь независимого юриста для подтверждения или опровержения скандальных свидетельств. Сам 78-летний певец отрицает все обвинения в свой адрес.

Ранее аналогичные обвинения фактически завершили карьеру актера Кевина Спейси, а также продюсера Харви Вайнштейна.