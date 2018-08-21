Концерн «Калашников» расширяет рынок сбыта оружия по всему миру

Новый автомат концерна «Калашников» АК-308 использует боеприпасы образца НАТО.

Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский пояснил, что использование боеприпасов образца НАТО рассчитано на увеличение продаж автоматов не только в страны Альянса, но и по всему миру.

По его словам, «Калашников» представил образец своего автомата, который может заинтересовать иностранные государства, не только страны НАТО.

Виктор Мураховский добавил, что в данном случае – это вполне грамотный маркетинговый ход со стороны концерна, передает «НСН».