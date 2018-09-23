В конце сентября москвичей ждет первый снег
В последнюю неделю сентября в Москве ожидается первый снег. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.
«26 сентября в ночные и утренние часы есть вероятность того, что с неба кое-где будут срываться первые снежинки», - рассказал он РБК.
При этом обильных осадков и снегопадов ждать не стоит.
В субботу, 22 сентября, в Москве зафиксировали новый температурный рекорд за 24 года метеонаблюдений. Воздух в столице прогрелся до 25,8 градусов выше нуля.
Следующая новость Дочь британского миллионера скончалась в самолете из-за сэндвича
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии