В конце сентября москвичей ждет первый снег

В последнюю неделю сентября в Москве ожидается первый снег. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«26 сентября в ночные и утренние часы есть вероятность того, что с неба кое-где будут срываться первые снежинки», - рассказал он РБК.

При этом обильных осадков и снегопадов ждать не стоит.

В субботу, 22 сентября, в Москве зафиксировали новый температурный рекорд за 24 года метеонаблюдений. Воздух в столице прогрелся до 25,8 градусов выше нуля.