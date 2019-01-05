Украинская церковь официально признана независимой от РПЦ

Украинская церковь официально признана независимой от РПЦ

Константинопольский патриарх Варфоломей предоставил независимость Православной церкви Украины (ПЦУ). В субботу, 5 января, он подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры.

Перед подписанием в храме Святого Георгия состоялся молебен. На нем присутствовали президент Украины Петр Порошенко, министр иностранных дел Павел Климкин, министр обороны Степан Полторак, экс-президент Виктор Ющенко и глава ПЦУ митрополит Епифаний.

Томос оформили на пергаменте в Ксенофонтьевском монастыре на Афоне, а после привезли в Стамбул. 6 января его вручат митрополиту Епифанию во время богослужения, сообщает ТАСС. После этого документ доставят в Киев.

В апреле 2018 года Украина решила образовать собственную церковь, которая перестанет зависеть от Московского патриархата. 15 декабря в Киеве состоялся объединительный собор, на котором назначили предстоятеля новой церкви. РПЦ назвала собор «разбойничьим сборищем» и не признала его итоги.

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