На конкурсе «Мисс Финляндия-2018» победила девушка с русскими корнями
Алина Воронкова из Пертунмаа завоевала титул «Мисс Финляндия-2018». Девушка имеет русские корни: ее отец – уроженец России, а мать – финка.
Воронкова призналась, что в совершенстве владеет русским и финскими языками. Девушка рассказала, что готовилась к конкурсу в течение трех лет.
Теперь ей предстоит представлять страну в финале конкурса «Мисс Вселенная-2018», пишет РИА Новости. Он состоится 16 декабря в Бангкоке. Россию будет представлять уроженка Чувашии Юлия Полячихина.
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