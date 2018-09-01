Конкурс в вузы России в 2018 году превысил девять человек на место

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что самыми востребованными специальностями у абитуриентов 2018 году стали медицинская, инженерная и педагогическая. На одно место в высших учебных заведениях приходилось 9,1 человека.

«При этом самой востребованной оказалась медицинская специальность, 8 — это инженеры и 8,1 — это педагоги», - заявила Голикова.

В МГУ абитуриенты чаще всего выбирали Механико-математический факультет, факультеты вычислительной математики и кибернетики, а также физики, передает РИА Новости. Средний балл ЕГЭ для поступления составил 87,5.

Всего в вуз в этом году зачислили свыше десяти тысяч студентов. В ходе приемной компании были поданы более 28 тысяч заявлений.