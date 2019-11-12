«Конкорд» Пригожина срочно погасил долги и сменил владельца

У «Комбината питания Конкорд» сменился владелец и гендиректор. Ранее им руководил Евгений Пригожин.

В выписке ЕГРЮЛ от 11 ноября владельцем значится АО «Корпорация развития», гендиректором комбината указан экс-руководитель Тихвинского мясокомбината Эдуард Козьмин.

«Корпорацией развития» владеет 27-летняя Екатерина Росликова, пишет РБК. В последние годы Росликова работала в Петербурге юристом в компании «Мегалайн», которую связывали с Евгением Пригожиным.

100% «Конкорда» отошло компании «Корпорация развития» 30 октября. В 2010 году Внешэкономбанк кредитовал «Конкорд» на 3,37 млрд рублей. Срок кредита истекал в 2020 году, но его погасили досрочно.

В «Конкорде» подтвердили смену владельца, но причину данного шага разглашать не стали. Там лишь отметили, что из-за кредита не могли этого сделать раньше.

Напомним, основным видом деятельности компании Пригожина являлось обеспечение столовых школ, больниц, институтов, буфетов и кафетериев питанием по льготным ценам.

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