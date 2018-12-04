Конфискация имущества в России вышла боком государству

Росимущество признало убыточным хранение конфискованного имущества. За прошлый год ведомство потратило на его хранение больше, чем получило от реализации.

К такому выводу пришла Cчетная палата, сравнив расходы на хранение и доходы от реализации конфиската. Оказалось, что в 2017 году это соотношение составило 222 млн рублей против 180 млн рублей прибыли.

Эффективно распоряжаться полученным в счет долгов имуществом у государства не получается, так как документы, регулирующие институт конфиската, потеряли актуальность. Счетная палата находит нарушения на всех стадиях работы с имуществом – при приеме, учете, оценке, реализации.

Часто вызывает сомнения оценка конфискованного имущества. Так, в Новосибирской области стоимость часов известных брендов первоначально оценили в 136 тыс. рублей, затем в 1,3 млн рублей.

Счетная палата выяснила, что только 1% конфискованного имущества отправляют на продажу. Вместе с тем подготовка часто необоснованно затягивается, а электронные торги проводятся не во всех российских регионах.

Отчет Счетной палаты направлен в Генпрокуратуру, ФСБ, Госдуму и Совет Федерации. В Росимуществе заявили РБК, что готовят предложения о передаче полномочий по реализации имущества бывшим собственникам.

В России конфискацией имущества занимаются таможенная служба, судебные приставы, ФСБ, Росрыболовство, прокуратура. После изъятия имущество передается в Росимущество, которое готовит его к реализации.