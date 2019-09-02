Промышленный комплекс за 50 млрд рублей появится в Башкирии

В Хайбуллинском районе Башкирии начали разработку Подольского медно-цинкового месторождения и строительство подземного рудника. Предполагается, что он станет одним из самых крупных в России.

На двух залежах Подольского месторождения уже были обнаружены более 88 миллионов тонн сырья. В ближайшие шесть лет в этом месте планируется построить горно-капитальные выработки. Ввод первой очереди в эксплуатацию состоится в 2025 году.

Помимо этого, неподалеку будут построены обогатительная фабрика, энергетическая подстанция, а также водозаборные и очистные комплексы. Затраты на это проект составят 50 миллиардов рублей, сообщает «Политэксперт».

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