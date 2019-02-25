Компенсацию за моральный вред в РФ могут сделать пожизненной

Компенсацию за моральный вред в РФ могут сделать пожизненной

В России предложили ввести пожизненную компенсацию за причинение морального вреда. Соответствующие поправки могут внести в Гражданский кодекс.

Автором инициативы выступил президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев. Свое предложение он направит в Госдуму и Совет Федерации.

Аманлиев объясняет необходимость введения пожизненных выплат за моральный вред тем, что иногда вследствие нанесения серьезного ущерба здоровью наступают неизлечимые последствия. В настоящее время компенсация за моральный вред взыскивается единовременно, пишет RT.

Общественник привел пример, когда в результате причинения вреда здоровью человек лишается ноги, а после операции испытывает боли, от которых нельзя избавиться всю жизнь. В таких случаях можно взыскать через суд единоразовую компенсацию в размере 200-300 тыс. рублей.

Ранее президент России Владимир Путин запретил взыскивать долги с пенсий и социальных выплат.

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