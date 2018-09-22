Компаниям En+ Group и «РусАл» продлили отсрочку для завершения сделок
Компании En+ Group и «РусАл» предпринимателя Олега Дерипаски получили еще одну отсрочку для завершения сделок до вступления в силу новых американских санкций. Все операции должны быть окончены до 12 ноября.
В сообщении OFAC - подразделения Минфина США, отвечающего за правоприменение в области санкций – говорится, что с 23 октября до 12 ноября необходимо завершить все бизнес-операции с En+ и «РусАлом», а американские инвесторы должны передать права на акции и долговые обязательства компаний, передает «Коммерсантъ».
«En+ и «РусАл» обратились к правительству США с информацией о существенном изменении в корпоративном управлении, которое потенциально может привести к смене контроля в компаниях. Чтобы получить достаточно времени для анализа, мы продлеваем лицензии до 12 ноября», - сообщил представитель американского Минфина.
Весной 2018 года Олег Дерипаска и его компании попали в «черный список», с которыми американцам запрещено вести бизнес.
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