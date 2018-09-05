Компания Volvo создала первый автомобиль без руля и педалей
Шведская компания Volvo в штаб-квартире в Гетеборге (Швеция) представила концепт автомобиля нового поколения, который не имеет ни руля, ни педалей, а в движение приводится электрической силовой установкой.
Модель «360с» будет беспилотным автомобилем. Пространство внутри машины сможет стать и спальней, и офисом на колесах, и столовой.
Электромоторы 360с питает блок литий-ионных батарей, а их заряда должно хватить не менее чем на 300 километров, сообщает «360» со ссылкой на РБК.
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