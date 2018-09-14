Компания Samsung готовит к выпуску смартфон с четырьмя камерами

Южнокорейская корпорация Samsung намекнула на выпуск нового смартфона Galaxy, оснащенного четырьмя камерами сразу.

Официальный показ нового телефона состоится 11 октября.

Тройную камеру ранее обещали сделать в моделях Galaxy S10 и Galaxy A.

Пока непонятно, будет ли этот смартфон оснащен четырьмя основными камерами или двумя фронтальными и двумя основными.

Также нельзя исключать вариант, при котором новый Samsung Galaxy появится с одной фронтальной камерой и тремя основными, сообщает «Федерал Пресс».