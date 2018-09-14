Компания Samsung готовит к выпуску смартфон с четырьмя камерами
Южнокорейская корпорация Samsung намекнула на выпуск нового смартфона Galaxy, оснащенного четырьмя камерами сразу.
Официальный показ нового телефона состоится 11 октября.
Тройную камеру ранее обещали сделать в моделях Galaxy S10 и Galaxy A.
Пока непонятно, будет ли этот смартфон оснащен четырьмя основными камерами или двумя фронтальными и двумя основными.
Также нельзя исключать вариант, при котором новый Samsung Galaxy появится с одной фронтальной камерой и тремя основными, сообщает «Федерал Пресс».
Следующая новость Украинская и российская церковь не поделили власть и полномочия
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии