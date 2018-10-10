Компания IKEA сменила юридическое название на Ingka

IKEA объявила о смене юридического названия с сентября 2018 года. На брендах компании это нововведение не отразится, сообщил генеральный директор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл.

«В этом году также произошло одно небольшое, но важное изменение — это смена юридического наименования группы компаний IKEA. C 1 сентября 2018 года группа компаний IKEA официально называется группа компаний Ingka», - сказал он.

Нововведение никак не повлияет на потребительское название: компания продолжит работать под брендом IKEA, сообщает Агентство экономической информации «Прайм».

IKEA была основана в 1943 году в Швеции. В настоящее время компания имеет 403 магазина в 49 странах.

Ранее сообщалось, что компания планирует открыть в России «компактные» магазины площадью от 300 до 900 квадратных метров.

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