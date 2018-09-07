Google представит новейшие смартфоны и гаджеты в октябре
В Нью-Йорке 9 сентября пройдет презентация новых гаджетов от Google.
Среди них - смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL, умный дисплей с колонками и наушники, а также медиаплеер Chromecast с новеньким ноутбуком Pixelbook 2.
Ожидается, что у Pixel 3 будет экран диагональю 5.3 дюйма, а у старшей модели - 6.7-дюймовый дисплей с вырезом точь-в-точь как у «яблочного» iPhone X.
Базируются смартфоны на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 845, которая работает в связке с 4 гигабайтами оперативной памяти, передает «Народные новости».
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