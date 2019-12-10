Компания General Motors лишилась заводов в России

Американский автопроизводитель General Motors решил продать свой последний актив в России - GM-Avtovaz, 50-процентную долю которого собирается выкупить российский "АвтоВАЗ.

После этого предприятие станет полностью российским. Детали подписанного соглашения не раскрываются. Известно, что никаких изменений для сотрудников обеих компаний не планируется.

На заводе производится только внедорожник Chevrolet Niva, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, в марте 2020 года в России изменится состав сопроводительной документации на автомобили. Это связано с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологичности транспортных средств.

Как сообщает RT со ссылкой на текст нового стандарта, теперь производители должны будут информировать потребителей об этих показателях с помощью специальной этикетки. Это отдельный документ, в котором будет указано, сколько углекислого газа выделяет транспортное средство, а также, сколько бензина, дизельного топлива, нефтяного или природного газа расходует на 100 км движения.

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