Компания Аркадия Ротенберга построит музеи за 80 млрд рублей

Структура Аркадия Ротенберга, занимающаяся строительством Крымского моста, получила новые крупные подряды общей стоимостью 80 млрд рублей. «Стройгазмонтажу» предстоит построить культурные комплексы в Севастополе, Калининграде и Владивостоке.

Контракт сроком на пять лет заключен между Фондом «Национальное культурное наследие» и структурой Ротенберга. До 2023 года «Стройгазмонтаж» получит за работу 25 млрд рублей.

Информацию подтвердил источник в правительстве. Он рассказал, что каждый музейный комплекс обойдется в 25-30 млрд рублей. Однако речь идет о внебюджетных инвестициях. Откуда фонд возьмет деньги на проекты, источник не уточнил.

В послании Федеральному собранию в марте 2018 года президент России Владимир Путин заявил о необходимости запустить программу по строительству в регионах культурно-образовательных комплексов. Они могут быть построены не только во Владивостоке, Калининграде и Севастополе, но и Кемерове и Ярославле, пишет РБК. Для их строительства в июне был создан Фонд «Национальное культурное наследие».

В сентябре фонд получил три земельных участка на мысе Хрустальном для строительства такого комплекса. Он будет включать театр оперы и балета, большой музейный комплекс и станет филиалом Третьяковской галереи.

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