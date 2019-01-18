Коммунальщики Питера вышли в соцсети для общения с жителями

Управляющие компании Санкт-Петербурга открыли странички в социальных сетях для оперативной коммуникации с жителями города. Освоить данный способ связи распорядился вице-губернатор Николай Бондаренко.

Коммунальщики открыли страницы в соцети «Вконтакте». Пользователи интернета могут найти в группах управляющих компаний информацию об их деятельности, включая данные о текущем ремонте в многоквартирных домах, благоустройстве и других работах на территориях жилых комплексов. Петербуржцы могут заходить на страницу своей компании и обсуждать наболевшие вопросы с соседями.

Поручение освоить соцсети было дано после призыва врио губернатора Александра Беглова обеспечить открытость органов исполнительной власти в соцсетях, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Днем ранее в городе ввели режим повышенной готовности для «Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Это связано с усилившимися в городе снегопадами.