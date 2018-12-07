Коммунальщики ответят за снег на головах горожан

С наступлением зимы нередкими становятся травмы, полученные по причине халатности работников коммунального хозяйства. Специалисты рассказали, как взыскать компенсацию за нанесение вреда здоровью в результате неубранного снега или сосулек на крышах домов.

Один из специлистов по благоустройству Санкт-Петербурга напомнил, что для борьбы с гололедом коммунальщики используют песко-соляную смесь. Однако такое средство действует только при определенных температурах и в зависимости от концентрации. Если несчастный случай произошел после обработки дорожек, то узнать, как была приготовлена смесь, невозможно.

Другая отговорка коммунальщиков связана с графиком уборки территории. Как правило, уборка проводится с 07:00 до 20:00. Если гражданин получил травму после 21:00, то службы ссылаются на нюансы организации рабочего режима сотрудников и снимают с себя ответственность за несчастный случай.

Специалисты успокаивают и предупреждают, как компенсировать последствия травмы по вине ЖКУ. Директор по страхованию «Сбербанк страхование жизни» Наталья Белова рассказала, что самый верный способ – оформить полис страхования жизни. Он обеспечит финансовую защиту в случае наступления непредвиденных обстоятельств. Самым распространенным видом страхования является рисковое. Полис рискового страхования включает риски смерти и инвалидности, а также госпитализации и пребывания на больничном.

Директор юридической службы «Единый центр защиты» Константин Бобров напомнил, что полисы оформляются на разные сроки: они могут заключаться на один-два года, а, по желанию гражданина, на всю жизнь. Существуют и такие страховки, которые рассчитаны на выплату исключительно по вине коммунальных служб. Бобров подчеркнул, что за вред, возникший из-за халатности коммунальщиков, гражданскую ответственность несет коммунальная служба, а уголовную – ее руководство. Гражданская ответственнность предусматривает возмещение ущерба и компенсацию морального вреда. Наказание в отношении виновного лица назначит суд.

Бобров рассказал журналу «Политический эксперт», что при получении травмы по вине коммунальщиков необходимо вызвать полицию, чтобы зафиксировать факт несчастного случая. По возможности эксперт советует собрать фото- и видеоматериалы. Обязательно нужно взять у полиции копию документа, после чего составить исковое заявление о взыскании ущерба и компенсации морального вреда для последующего обращения в суд.

В начале февраля этого года в Петербурге сосулька убила женщину, шедшую по тротуару на улице Репина. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».