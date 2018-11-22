Комитет по культуре нашел пробелы у рэперов по матчасти

Комитет по культуре нашел пробелы у рэперов по матчасти

Член Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко обратила внимание на неправильное использование бранных слов российскими рэперами. Она напомнила, что мат в древнеславянской культуре играл особое значение.

По мнению Драпеко, рэперы часто пользуются бранной лексикой, не зная истинного смысла слов. Она рассказала, что в ненормативной лексике прежде содержались «страшные проклятья», поэтому брань не использовали в домах и церквях.

«Прежде чем рот открывать, рэпер должен подумать, к чему он призывает и что произойдет», - сказала Драпеко радиостанции «Говорит Москва».

Чиновница также напомнила об ответственности за использование в текстах нецензурных слов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой провести проверку творчества рэпера Элджея. Он указал, что произведения исполнителя и его сценический образ вызывают неоднозначную реакцию в обществе. 24-летний певец родом из Новосибирска. Его дискография насчитывает восемь альбомов.

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