В Коми задымилась шахта с людьми

В Коми от Печорского военизированного горноспасательного отряда МОГО «Ухта» поступило сообщение о задымлении в уклонном блоке нефтешахты №1 НШУ «Яреганефть» МОГО «Ухта».

По предварительным данным, в шахте находились 45 человек, из которых 33 выведены на поверхность. Еще девять человек остаются в шахте. При этом связь отсутствует с тремя рабочими, сообщили в МЧС России.

Напомним, в июле 2018 года из шахты «Центральная» в Челябинской области в результате пожара были эвакуированы 48 горняков. В подсобном помещении задымился обогреватель. Пожар ликвидировали в течение нескольких минут, работа шахты не прекращалась.

Шахта принадлежала АО «Южуралзолото группа компаний».

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