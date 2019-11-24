В Коми задымилась шахта с людьми
В Коми от Печорского военизированного горноспасательного отряда МОГО «Ухта» поступило сообщение о задымлении в уклонном блоке нефтешахты №1 НШУ «Яреганефть» МОГО «Ухта».
По предварительным данным, в шахте находились 45 человек, из которых 33 выведены на поверхность. Еще девять человек остаются в шахте. При этом связь отсутствует с тремя рабочими, сообщили в МЧС России.
Напомним, в июле 2018 года из шахты «Центральная» в Челябинской области в результате пожара были эвакуированы 48 горняков. В подсобном помещении задымился обогреватель. Пожар ликвидировали в течение нескольких минут, работа шахты не прекращалась.
Шахта принадлежала АО «Южуралзолото группа компаний».
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!