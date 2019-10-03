В Коми подражая герою мультика ребенок прыгнул с балкона с зонтом
В Коми пятилетний мальчик решил повторить увиденную в мультфильме сцену и спрыгнул с балкона третьего этажа с раскрытым зонтом.
Инцидент произошел в поселке Жешарт Усть-Вымского района летом 2018 года. Упавшего мальчика обнаружил случайный прохожий, он вызвал скорую.
Как отмечается, приключение ребенка обошлось без серьезных травм. Его родителей привлекли к административной ответственности за то, что они оставила сына без присмотра.
По информации «Интерфакса», мама ребенка в день происшествия была на работе, а мальчик и его младший брат остались с отцом. Когда родитель вышел в магазин, впечатлительный малыш решил «полетать с парашютом», подражая герою мультика.
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!