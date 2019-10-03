В Коми подражая герою мультика ребенок прыгнул с балкона с зонтом

В Коми пятилетний мальчик решил повторить увиденную в мультфильме сцену и спрыгнул с балкона третьего этажа с раскрытым зонтом.

Инцидент произошел в поселке Жешарт Усть-Вымского района летом 2018 года. Упавшего мальчика обнаружил случайный прохожий, он вызвал скорую.

Как отмечается, приключение ребенка обошлось без серьезных травм. Его родителей привлекли к административной ответственности за то, что они оставила сына без присмотра.

По информации «Интерфакса», мама ребенка в день происшествия была на работе, а мальчик и его младший брат остались с отцом. Когда родитель вышел в магазин, впечатлительный малыш решил «полетать с парашютом», подражая герою мультика.