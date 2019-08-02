В колонии в Рязанской области скончался «симулянт»

В Рязанской области возбудили уголовное дело после смерти заключенного исправительной колонии № 2 Николая Колюбакина. Он неоднократно пытался получить медпомощь, но врач считала его симулянтом.

По данным издания «62 инфо», в апреле 2019 года осужденный начал терять вес и жаловаться на сильную боль в кишечнике, в июне — перестал есть. Мужчина обратился в медчасть колонии, но врач заявила, что «нужно просто сходить в туалет, и все пройдет».

Мужчине становилось все хуже, он похудел на 40 килограммов и ходил с постоянно повышенной температурой. Когда он обратился к медику еще раз, врач назвала его симулянтом. Тогда Колюбакина посадили на семь суток в штрафной изолятор.

После этого родственники заключенного пожаловались в прокуратуру. Мужчину перевели в больницу при колонии, где заведующая продолжила убеждать всех, что Колюбакин обычный симулянт.

После повторной жалобы семьи осужденного, его перевели в гражданскую больницу и прооперировали. Выяснилось, что у мужчины был заворот кишок и аппендицит. После операции его вернули в колонию, где мужчина скончался через два дня.