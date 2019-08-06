Коломойский вербовал на свой телеканал «пропагандиста» Соловьева

Коломойский вербовал на свой телеканал «пропагандиста» Соловьева

Социальная сеть Facebook

Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал про переговоры о работе на его телеканале с российским ведущим Владимиром Соловьевым. Предложение о работе на Украине поступило в тот момент, когда у ведущего были проблемы в России.

Коломойский предлагал Соловьеву вести авторскую программу на канале «1+1». Стороны уже обсуждали финансовые вопросы и готовились подписать контракт.

Лично с Соловьевым олигарх не встречался – переговоры вел двоюродный брат ведущего Александр Шапиро. Встречи происходили в Израиле, куда ведущий перебрался в 2011-2012 годах.

Коломойский высоко оценил профессиональные качества Соловьева. «Если (оценивать - прим.) с точки зрения пропагандиста, то он номер один», - сказал он.

Позже ведущего «простили» в России и он вернулся, передает РБК.

Напомним, Соловьев является ведущим программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». В большинстве передач обсуждается Украина.

Новости по теме
Теги:
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!