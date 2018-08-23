В Коломне баржа с песком разнесла моторную лодку с пассажирами

Баржа с песком налетела на моторную лодку с мужчиной и женщиной в подмосковной Коломне.

Женщину удалось спасти, мужчина погиб, его до сих пор ищут спасатели в реке. На поиски погибшего привлекли 23 спасателей.

Инцидент произошел минувшим вечером в районе Голутвинского понтонного моста, сообщает «Подмосковье сегодня».