В Коломне баржа с песком разнесла моторную лодку с пассажирами
Баржа с песком налетела на моторную лодку с мужчиной и женщиной в подмосковной Коломне.
Женщину удалось спасти, мужчина погиб, его до сих пор ищут спасатели в реке. На поиски погибшего привлекли 23 спасателей.
Инцидент произошел минувшим вечером в районе Голутвинского понтонного моста, сообщает «Подмосковье сегодня».
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