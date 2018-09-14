Коломна вошла в Топ-3 направлений выходного дня сентября
Подмосковная Коломна, в которой пройдет фестиваль «Антоновские яблоки», вошла в Топ-3 направлений выходного дня в этом месяце.
Город занял в рейтинге второе место. Первое место в рейтинге занял фестиваль «Казачья станица Москва», третье – фестиваль воздухоплавания «Кавказские Минеральные Воды – Жемчужина России».
Фестиваль «Антоновские яблоки» стартует 15 сентября, в рамках которого пройдут мастер-классы, конкурс чтецов, фермерский рынок, чаепитие, дегустацию калачей и плова, отмечает «Подмосковье сегодня».
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