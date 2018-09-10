Коломна попала в десятку самых популярных осенних городов России
Подмосковная Коломна вошла в десятку наиболее популярных российских городов для путешествий на осенних выходных.
Список возглавил Санкт-Петербург, второе место – у Сочи, третье – у Ялты.
Четвертое место по популярности осталось за Казанью, пятое – за Москвой.
Коломна стала десятой в списке - туристы бронируют там места примерно за 2,3 тысячи рублей в сутки, передает «Подмосковье сегодня».
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