Коллекцию Мстислава Ростроповича и его супруги продадут на Sotheby's

Коллекцию из 300 предметов искусства и личных вещей виолончелиста Мстислава Ростроповича и его супруги оперной певицы Галины Вишневской выставят на аукционе Sotheby's. Общая стоимость предметов оценивается в 3,5 млн фунтов стерлингов.

Торги пройдут 28 ноября. На аукционе будут представлены предметы мебели, ювелирные украшения, картины, а также инструменты, на которых играл маэстро.

«Мы дорожим этими предметам, но мы будем счастливы, как были бы счастливы они (Ростропович и Вишневская) дать другим людям возможность познакомиться с тем, о чем заботились наши отец и мать», - говорится в заявлении дочерей Елены и Ольги Ростропович.

Мстислав Ростропович – виолончелист, дирижер, коллекционер, общественный деятель. За свою жизнь он исполнил 130 премьер произведений для виолончели.

В 2007 году на торгах Sotheby`s были выставлены 350 произведений живописи и декоративно-прикладного искусства XVIII - XX веков из коллекции Ростроповича. Ее общая стоимость составляла 3 млн фунтов стерлингов. Российский предприниматель Алишер Усманов выкупил коллекцию и передал ее российскому государству, сообщает Агентство экономической информации «Прайм».