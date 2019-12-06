«Коллективный провал»: за год от кори скончались 140 тысяч человек

В 2018 году от кори скончались 140 тысяч человек, большая часть из них — дети до пяти лет. Факт, что смерть наступает от болезни, которую предотвращает вакцина, во Всемирной организации здравоохранения назвали «коллективным провалом».

Всего в прошлом году корью болели 9 млн 769 тыс. 400 человек. Половина заболеваний пришлась на Украину, Демократическую Республику Конго, Либерию, Сомали и Мадагаскар, передает Reuters.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус сказал: «Тот факт, что дети умирают от такой болезни, которую легко предотвращает прививка, — это коллективный провал».

По предварительной оценке, в ноябре 2019 года количество случаев заболевания корью выросло в три раза по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года. Самую высокую заболеваемость за 25 лет зафиксировали в этом году в США. Несколько стран — Чехия, Греция, Албания и Великобритания — потеряли статус стран ВОЗ без кори после крупных вспышек.

В марте сообщалось, что Россия введет срочные меры по борьбе с корью. Речь шла о дополнительной вакцинации россиян и иностранцев с апреля по октябрь.



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