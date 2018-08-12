Коллега Влада Листьева сообщил имя заказчика его убийства
Бывший коллега убитого тележурналиста Владислава Листьева назвал предполагаемого заказчика его убийства. По словам Дмитрия Захарова, им был олигарх Борис Березовский.
После назначения гендиректором ОРТ в 1995 году Листьев ввел мораторий на все виды рекламы. Она приносила четверть миллиарда доллара, посредники теряли большие деньги и стали угрожать Листьеву. В итоге его застрелили в подъезде дома.
«Процента с этой четверти миллиарда лишался всем нам хорошо известный человек, которого нашли повешенным в Лондоне (Борис Березовский — прим.)», - приводит слова Захарова агентство «URA.RU».
Убийство Владислава Листьева до сегодняшнего дня остается нераскрытым. Расследование было прекращено в 2009 году.
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